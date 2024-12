Empoli Corsi | Sport deve essere per tutti calcio deve abbattere ogni barriera

Leggi su Sportface.it

“Loperpuòsuperata e il mondo delfar di tutto per abbatterle. Nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, ci tengo a sensibilizzare ancora una volta sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento ditipo di”. Lo ha dichiarato la vicepresidente e amministratrice delegata dell’, Rebecca, intervenendo sul tema del diritto e dell’accessibilità alloin occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, proclamata dall’ONU nel 1992 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento ditipo diha poi ringraziato il Milan per una bella iniziativa organizzata sabato, in occasione della sfida di San Siro, giornata in cui i ragazzi della squadra Special della società toscana “hanno visitato Casa Milan, sono poi scesi sul terreno di gioco di San Siro prima della partita e uno di loro ha avuto la possibilità di entrare in campo con uno dei capitani come da iniziativa di Lega.