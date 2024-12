Ilgiorno.it - Daspo violato e fumogeni tirati. Quella partita Atalanta-Ajax: il Bocia assolto dalle accuse

Secondo l’accusa Claudio ““ Galimberti, 51 anni, storico capo ultrà, il 27 ottobre del 2020, in occasione di, prima gara di Champions League, nonostante ilsi sarebbe trovatoparti dello stadio Gewiss,disputata senza pubblico a causa delle restrizioni per la pandemia. Oltre al fatto di essersi trovato dove non avrebbe dovuto, era imputato del lancio di oggetti pericolosi atti a offendere. Ieri la sentenza pronunciata dal giudice Donatella Nava che haGalimberti, perché il fatto non sussiste, per insufficienza di prove. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e otto mesi. In occasione di, i tifosi nerazzurri avevano organizzato una fiaccolata per accompagnare la squadra in prossimità dello stadio. E per gli inquirenti amanifestazione partecipò Galimberti.