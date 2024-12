Ilgiorno.it - Controllavano le piazze delle spaccio in Oltrepò e in provincia di Varese con aggressioni e minacce: dieci arresti

Stradella (Pavia), 3 dicembre 2024 –persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Stradella. Sette di loro sono di origine marocchina e tre egiziani, tutte sono accusate a vario titolo di detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, ricettazione e lesioni personali aggravate in concorso. I fermati abitano a Vigevano, Parona e Milano, ma alcuni di loro erano già in carcere per altri motivi. L'indagine è partita da variearmate avvenute nei pressi di Broni e zone limitrofe dell'Pavese, nei confronti di persone di origine magrebina, tra cui un tentato omicidio nell’aprile del 2022. Allora un uomo era stato trovato agonizzante nelle campagne. Per quell’azione criminosa quattro persone erano state arrestate nell’estate del 2022.