Linkiesta.it - Come Trump è riuscito a intestarsi la lotta di classe in America

Siamo entrati in una nuova era politica. Negli ultimi quarant'anni circa abbiamo vissuto nell'era dell'informazione. Noi, che apparteniamo alla fascia istruita della popolazione, abbiamo deciso, con qualche giustificazione, che l'economia postindustriale sarebbe stata costruita da personenoi, e abbiamo quindi adattato le politiche sociali affinché potessero soddisfare le nostre esigenze.Le nostre politiche sull'istruzione hanno spinto le persone a percorrere lo stesso itinerario che eravamo abituati a seguire noi, ovvero i quattro anni di college che possono abilitare chi li frequenta a svolgere "le professioni del futuro".