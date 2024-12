Ilrestodelcarlino.it - "Città in danza", successo per le nostre scuole. Podi per Massa Finalese, Novi e Bodylife 2.0

Un grandeper lemodenesi nell’edizione 2024 di "in", la kermesse Uisp Nazionale cui le coreografie da tutta l’Emilia-Romagna si sono qualificate grazie all’evento a tappe organizzato da Uisp Modena nella scorsa primavera, ovvero "ndo in Tour – The lance dance", evento che anche nel 2025 animerà teatri e palestre da Modena a Reggio Emilia iniziando il 22 febbraio. Ma torniamo a "in" con quattrocomplessivi per ledi Modena. Primo posto nella categoria Gruppi Junior Street Dance per Flashdance di, con un’esibizione strepitosa che ha stregato la giuria: il loro "Shakevibes", dopo aver incantato il PalaMolza ad aprile ha dominato la scena anche a Torino, una delle due sedi di finale assieme a Roma e Matera, lo scorso 17 novembre.