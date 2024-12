Superguidatv.it - Caroline Pagàni ricorda suo fratello Herbert con un disco: “Vorrei che le persone ascoltassero le sue canzoni” – INTERVISTA

Leggi su Superguidatv.it

, attrice, autrice e drammaturga poliglotta, rende omaggio a suo, celebre cantautore e artista visivo, realizzando unin suo onore. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto Carline a Milano e con lei abbiamo parlato di questo nuovo progettografico,to suoe dei progetti futuri dell’artista.all’artistaCosa ti ha spinto a dedicare una tuo? E quali aspetti della sua produzione hai voluto mettere in risalto?“Mi ha spinto il desiderio di cantare queste, le cantavo quando ero piccola ne sono sempre stata innamorata, anche questo penso che basti. Sono stati fatti tanti omaggi a mioma non li ho amati tantissimo, non rispecchiavano quello che lui era. Era un artista poliedrico, spaziava del disegno, all’illustrazione, dalla scultura alla radio, la scrittura.