Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Conte ha scelto il primo colpo: arriverà l’offerta

Leggi su Spazionapoli.it

Ildelpotrebbe presto accendersi: Antoniohail suoper rinforzare la rosa. Di chi si tratta La stagione è entrata nel vivo, ilè in testa alla classifica alla 14a giornata e non vuole mollare la presa. Alle sue spalle l’Atalanta è rimasta attaccata ad 1 punto, mentre si sono fermate Lazio e Juventus. In attesa che Fiorentina e Inter recuperino la loro partita (se ne potrebbe parlare anche tra 3 mesi), gli azzurri vogliono mantenere il distacco e provare ad allungare.Il prossimo turno di campionato, contro la Lazio, sarà un altro test importantissimo per gli azzurri. Sia perché i biancocelesti saranno gli avversari appena 3 giorni prima in Coppa Italia, sia perché la squadra di Baroni stava vivendo un periodo d’oro prima del passo falso contro il Parma e il gioco espresso in questa prima parte di Serie A e di Europa League era stato uno dei migliori in assoluto.