Bologna infortunio per Orsolini | le condizioni è a rischio per la Juventus|Serie A

Una tegola che rischia di essere importante per la stagione della società emiliana. Nel corso della prima frazione della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia fra Bologna e Monza, Riccardo Orsolini ha subito un infortunio di natura muscolare, in seguito alla realizzazione della rete del raddoppio contro la squadra guidata da Alessandro Nesta.