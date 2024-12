News.robadadonne.it - Addio partigiana Iole Mancini, la storia dell’ultima testimone degli orrori di via Tasso

Leggi su News.robadadonne.it

Se n’è andata a 104 anni la staffetta, ultimain vitadi via. A dare l’annuncio, ieri sera, l’Anpi di Roma, città doveabitava e dove è scomparsa.Come Pierina Vitali, come moltissime altre donne che hanno preso parte attivamente alla Resistenza sopravvivendo allo scempio nazista,ha chiesto per tutta la vita di non dimenticare, e ha soprattutto chiesto alle donne di tenere sempre presente il sacrificio che lei, come molte altre, hanno fatto per dare al nostro Paese la libertà, in unatroppo spesso raccontata solo dagli uomini.Nata a Nemi il 19 febbraio del 1920,si era ritrovata dall’essere sarta a diventare staffetta nella Gap – Gruppi di Azione Patriottica – “Sozzi – Garibaldi”; nel 1944 venne arrestata e condotta nel famigerato carcere di via, dove fu torturata e interrogata dalle SS Erich Priebke e Herbert Kappler, comandante della Gestapo in Italia, che volevano che lei rivelasse dove si nascondeva l’allora fidanzato – poi diventato marito – Ernesto Borghesi, Medaglia d’argento al valor militare, fuggito da Regina Coeli.