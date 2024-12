Abruzzo24ore.tv - Addio ad Arnaldo Ettorre, ultimo simbolo della Brigata Maiella, morto a 99 anni

L'Aquila - Si spegne un pilastroResistenza italiana:, partigiano e promotore dei valori antifascisti, lascia un’eredità di impegno civile. Un pezzo di storia italiana eResistenza antifascista si è spento con la morte dieroe, avvenuta a Castel di Sangro all’età di 99. La notizia è stata comunicata dall’Associazione nazionale ex combattenti “Gruppo Patrioti”, che ha ricordato con profonda commozione la figura di un uomo dedito alla libertà e ai principi democratici. Nato all’Aquila il 22 luglio 1925,ha vissuto una giovinezza segnata dalla lotta per la liberazione dell’Italia dal regime fascista. Nel luglio 1943, fu arrestato e incarcerato per 25 giorni con l’accusa di aver attaccato una caserma.