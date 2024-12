Ilfattoquotidiano.it - “Abbassate la suoneria dei cellulari. Non è la prima volta né l’ultima. È una battaglia di civiltà”: Silvio Orlando ferma lo spettacolo a teatro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il telefonino è croce e delizia per molti, ma sicuramente una croce per gli attori e per i cantanti, chiedete a Bob Dylan. Sta“vittima” della tecnologia è stato, impegnato sul palco alArena del Sole di Bolgona. L’attore stava mettendo in scena di “Ciarlatani” quando ha iniziato a squillare un telefonino, così hato loper poi rivolgersi verso il pubblico.“Non è mia intenzione drammatizzare l’accaduto, sono cose che succedono – ha detto, come riporta il Corriere della Sera Bologna – non vorrei creare un caso. Dico solo che ci sono momenti delloin cui non si può sorvolare, perché richiedono una forte attenzione. È anche vero che quando in sala ci sono tantissimi spettatori la probabilità che accada è più alta. Conosciamo quali sono i vizi e le virtù dei nostri concittadini.