Gamberorosso.it - A Natale non possiamo rinunciare alla pizza di scarola. La ricetta (con trucchi) di Peppe Guida

Quando si parla dinapoletana, la mente va subito a quella sottile al centro e con un cornicione importante da farcire con ricotta (per i più golosi) o da lasciare nel piatto (sacrilegio!) per i più attentidieta. Eppure, oltreclassica ea portafoglio, ce n’è un’altra che fa la sua comparsa soprattutto durante le feste natalizie. Parliamo delladi. Anche se il nome inganna, non si tratta di una vera e propria, ma di una specie focaccia ripiena con, appunto, che può essere liscia o riccia, e condita a piacere in base alle ricette storiche di famiglia tramandate. Nonostante si possa dare sfogocreatività con qualche ingrediente in più come la provola, ci sono degli ingredienti base da cui non si può prescindere nella realizzazione delladi: olive, capperi, pinoli e uvetta, dove l’amarognolo dellacontrasta con la dolcezza dell’uva sultanina, acciughe.