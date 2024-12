Lanazione.it - Via San Prospero, senza dimora dormono nei palazzi

Nuovo grido d’allarme di Fontivegge. Nuova richiesta di aiuto di un quartiere alle prese con difficoltà che appaiono tanto datate nel tempo, quanto irrisolvibili. Il problema viene rappresentato su Facebook nel gruppo Progetto Fontivegge che “monitora“ costantemente la situazione di quell’area e raccoglie le richieste degli abitanti e le rappresenta a chi di dovere. "Ci giungono nuove segnalazioni, stavolta dalle parti di Via San– si legge nel post –, di un ennesimo ingresso abusivo all’interno di un condominio, dove un uomo si era accampato, con materassino e coperta, in un pianerottolo per passare la notte. Comprensibile il bisogno di sfuggire al freddo, ma non è più possibile andare avanti così. Da mesi, ormai, il quartiere è disseminato di personefissa, in cerca di un riparo.