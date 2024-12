Ilrestodelcarlino.it - Tre ragazzine ferite in un incidente: la più grave ha 16 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 2 dicembre 2024 –nel pomeriggio di ieri in via Sillaro in località Rignano Bolognese a Monterenzio. Erano circa le 17, quando una Bmw condotta da un trentenne, per motivi adesso al vaglio dei carabinieri, è uscita fuori strada e si è schiantata. Cinque gli occupanti, oltre al guidatore un altro ragazzo di 26e tredi 16 e 15. Stando a una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri mezzi nell’. All’arrivo dei soccorritori una delle 16enni è apparsa più: portata al Maggiore assieme alle altre minorenni, le sue condizioni all’arrivo in ospedale sono apparse meno critiche. Tutti sono stati comunque ricoverati in condizioni di media gravità, compresi due ragazzi trasportati però all’ospedale di Imola. Adesso i carabinieri stanno lavorando per capire se il guidatore avesse assunto alcolici o altre sostanze o se l’sia dovuto ad altro.