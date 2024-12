Quifinanza.it - Tommaso Foti ministro degli Affari europei dopo Fitto, chi è e quali deleghe avrà

Leggi su Quifinanza.it

Alle 12:00 di lunedì 2 dicembre,, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha giurato al Quirinale divenendodella Repubblica.ha raccolto il testimone lasciato da Raffaele, passato al nuovo incarico di vicepresidente operativo della Commissione europea e commissario alla Coesione e alle riforme.La premier Meloni ha affidato a, nuovoper gli, per il Sud, per le politiche di coesione e per il Pnnr, tutte ledel suo predecessore.Il messaggio di MeloniNell’annunciare la sua nomina, la premier ha definito“un politico di grande esperienza e capacità, tra le migliori risorse di cui Fratelli d’Italia dispone oggi”., ha aggiunto Giorgia Meloni, “ha una lunga carriera parlamentare alle spalle e, da capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha saputo dimostrare in questa legislatura il suo valore e la sua competenza, guidando il principale partito di maggioranza a Montecitorio.