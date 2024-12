Stellantis -245% vendite a novembre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.45nel mese diha venduto soltanto 30.817 automobili, registrando un calo del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Dall'inizio dell'anno il gruppo ha venduto 428.205 auto, con una flessione del 9,4% rispetto ai primi undici mesi dell'anno precedente, mentre le quota di mercato è scesa dal 32,4% al 29,4%. Calo in borsa del 6,3% per. In Italia asono state immatricolate 124.251 auto, il 10,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. Calo dello 0,2% dall'inzio dell'anno.