Sport.quotidiano.net - Spal, emergenza anche a Pontedera. Ma il poker di vittorie è nel mirino

Il colpaccio assestato dall’Ascoli sul campo della Torres ha fatto scivolare lain zona playout, in quintultima posizione. Ma il ruolino di marcia dei biancazzurri delle ultime settimane induce a pensare che le prospettive siano diverse dalla lotta per non retrocedere. La squadra di Dossena però deve dimostrarlo stasera a, contro una formazione in grossa difficoltà ma con delle qualità che non devono essere sottovalutate. Tanto per cambiare, lasi presenta allo stadio Mannucci in piena, con una dozzina di giocatori ai box a causa di infortuni più o meno gravi. Di fatto mister Dossena non ha recuperato nessuno rispetto all’ultima giornata, nemmeno Arena e Karlsson, che eventualmente torneranno a disposizione per la prossima gara. Con la rosa ridotta ai minimi termini però finora Antenucci e compagni hanno ottenuto i risultati più soddisfacenti, quindi non resta che sperare che ala squadra confermi quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.