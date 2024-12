Quotidiano.net - Smantellati due ‘diplomifici’ nel Lazio: quattro arresti per truffa a Velletri e Latina

Roma, 2 dicembre 2024 – Rilasciavano diplomi in “operatore socio sanitario” senza corsi formativi e tirocini obbligatori. Oltre 160 gli attestati rilasciati da duedile persone finite ai domiciliari. I corsi non venivano neppure organizzati, anche se per farli incassavano fondi pubblici della Regionee del programma per l’occupazione del Governo. Tra i diplomi più eclatanti anche uno spacciatore che risultava presente in aula nelmentre si trovava ai domiciliari in Toscana.Le Fiamme Gialle hanno scoperto una vera e propria organizzazione criminale che gestiva due istituti di. La procura ha disposto il sequestro di 120mila euro. Lepersone finite ai domiciliari sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allaai danni di privati e della Regione, oltre che per falsificazione di atti pubblici.