Siria, entrate milizie filo-iraniane

10.38 Forze sostenute dall'Iran sonoindall'Iraq e si dirigono nel nord del Paese per aiutare l'esercitono di al-Assad nella lotta contro i miliziani ribelli. E' quanto riportano media internazionali, che citano fonti dell'esercito di Damasco. "Sono rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea nel nord",hanno detto. Intanto, i Paesi vicini allalanciano l'allerta. L'Iraq ha schierato le sue forze al confine,e anche Israele ha deciso di rafforzare la frontiera.