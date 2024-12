Lanazione.it - "saremo parte civile"

"Ringraziamo i carabinieri Forestali per l’intervento che ha messo fine alla gravissima situazione dei 17 cani che vivevano in condizioni igieniche vergognose": a dichiararlo Niccolò Francesconi, dirigente della Guardia nazionale ambientale. "L’intervento dei carabinieri e del personale veterinario della Usl 1 è stato fondamentale per porre fine a questa triste situazione a Tavernelle. In merito, come Guardia nazionale ambientale valuteremo la costituzione di, nella speranza che anche il sindaco prenda una posizione decisa. Basta maltrattamenti contro gli animali, una piaga che coinvolge sempre più animali in Italia e in Umbria. Chiediamo un intervento urgente verso un comportamento che è sempre più diffuso".