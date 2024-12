Roma-Atalanta | entra Zaniolo bordata di fischi assordanti da tutto lo stadio

Leggi su Sportface.it

Nicolòtorna da avversario all’Olimpico 700 giorni dopo l’ultima giocata con la maglia dellae riceve unadidai suoi vecchi tifosi. L’esterno offensivo è ora un giocatore dell’e quel 12 gennaio 2023 è ormai solo un ricordo: per il classe 1999, che ha regalato anche la Conference League ai capitolini segnando in finale a Tirana, lo status è ora quello del traditore e i suoi ex supporters non gli risparmiano nulla, travolgendolo cone cori nel momento del suo ingresso sul terreno di gioco.didaloSportFace.