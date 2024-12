Ribelli in passerella | storia dello stile moda pop punk

Leggi su .com

Life&People.it Se il gusto della trasgressione vi ha pervasi, anche per un breve periodo della vostra vita, di sicuro ritroverete nel guardaroba capi dal sapore pop, emblema di unaintramontabile. Lotanto caro aiè tornato, infatti, a dominare le passerelle di questo inverno, portando con sé un’estetica rivoluzionaria che mescola provocazione e ricercatezza. Per comprendere l’evoluzione di questa tendenza, è necessario fare un passo indietro nel tempo e ripercorrerne le origini.Le origini del popone e cultura undergroundNata negli anni ’70 come espressione dione giovanile, la culturasi è sviluppata nelle periferie britanniche e americane come risposta all’autoritarismo culturale e alle disuguaglianze economiche. Band come i Ramones, i Sex Pistols e i Clash, non solo hanno definito un nuovo genere musicale, ma hanno anche dato vita a unovisivo immediatamente riconoscibile.