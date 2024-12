Spazionapoli.it - Ribaltone Kvara, è cambiato tutto: ecco cosa è successo

Dopo le polemiche legate alle prestazioni altalenanti ditskhelia il georgiano ha risposto prontamente alle criticheNella gara contro il Torino di Paolo Vanoli della scorsa domenica, il Napoli di Antonio Conte si è confermato al primo posto in classifica grazie al gol di Scott McTominay. Il talento azzurro, con una prestazione eccellente, ha portato la sua squadra al raggiungimento dell’ennesimo risultato utile che conferma l’infondatezza delle critiche al club partenopeo.Non solo il risultato positivo dimostra la solidità dei ragazzi di Antonio Conte, ma smentisce i dubbi sull’andamento dell’autore dell’assist decisivo per Scott McTominay, ossia Khvichatskhelia.Prova di forza per i partenopei che dimostrano ancora una volta il grandissimo lavoro del tecnico azzurro in difesa e sconfessano la tanto criticata qualità del centravanti.