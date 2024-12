Ilrestodelcarlino.it - Riacciuffato il Chieti. Spagna subito a segno

RECANATESE 33 RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Raparo (8’st Gomez), Mordini (46’st Pesaresi); Canonici (44’st Pepa); D’Angelo,. A disp. Talozzi, Manfredi, Masi, Bruzzechesse, Marchegiani, Valleja. All. Bilò.(4-3-3): Mercorelli; Della Quercia (23’st Tourè), Caiazza, Sini, Guerriero; Casciano (21’st Cordova), Balic (11’st Di Paolantonio), Forgione; Ceccarelli (37’st Donsah), Oddo, Fall. A disp. Servalli, Gibilterra, Di Matteo, Ferrari, Canneva. All. Ignoffo. Arbitro: Correa di Bergamo. Reti: 7’pt Oddo, 28’, 42’D’Angelo, 5’st Fall, 27’Cordova, 31’Alfieri (rig). Note: spettatori circa 600 (250 gli ospiti), angoli 7-2, ammoniti Bellusci, Pesaresi, Alfieri, Sini, Balic Espulso al 31’st Forgione per doppia ammonizione.