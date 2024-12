Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Napoli sta sorprendendo tutti. Raspadori? Fa piacere che abbia voglia di giocare

Madonna, Rossi, Marolda, Dezi, Castellacci, De Giuseppe, Viviani, Scozzafava e Bruscolotti sono intervenuti a, trasmissione sulle frequenze di a Kiss Kiss, par parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Armando Madonna, allenatore, ha parlato a Kiss Kissnel corso di: “Vedere quelle immagini mi ha fatto ricordare quei momenti che ho vissuto, le facce dei giocatori, gli abbracci, sono cose che non vanno più via. Con Morosini ci eravamo resi conto subito che era finita, ieri certamente i soccorsi sono stati più tempestivi, ma comunque ripeto sono immagini che non vanno più via”.Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha rilasciato un’intervista a“La stagione delsembrava potesse essere interlocutoria, sembrava che ildovesse solo riacquistare credibilità dopo l’anno passato ed insediarsi nelle posizioni Champions.