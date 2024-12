Agi.it - Perché il Trentino ha un rapporto complicato con gli orsi

AGI - La popolazione da una parte, la politica dall'altra, al centro glidifesi in ogni sede, dalle associazioni animaliste agli ambientalisti fino al Consiglio di Stato. Iniluomo-orso non è più solo difficile ma è diventato molto problematico e nell'ultimo anno e mezzo è diventato anche politico, dopo l'attacco mortale ad Andrea Papi. L'uccisione avvenuta nella notte dell'esemplare 'M91' da parte delle guardie forestali che hanno ottemperato all'ordinanza del governatore Maurizio Fugatti, è la terza in meno di un anno tra i boschi trentini dopo 'M90' a febbraio e 'Kj1' a luglio. 'Kj1', esemplare femmina, è stata ritenuta responsabile dell'episodio più grave, quello del 5 aprile 2023, ovvero la morte di Papi. Quella del 26enne di Caldes verrà ricordata la prima morte in Italia causata da un orso in più di un secolo.