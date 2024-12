Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano, la sentenza: "Parmesan non è uguale"

Mettere il marchio ’’ non equivale mai a dire ‘Reggiano’: è questa, in sintesi, ladella corte d’appello di Singapore emessa il 21 novembre in merito a una controversia fra il Consorzio di tutela della Dop e la locale divisone della coop neozelandese Fonterra. Una decisione storica, che potrebbe cambiare il modo in cui il formaggio viene commercializzato a Singapore. La Corte d’appello, per motivare la, ha citato le differenze nel modo in cui i consumatori locali percepiscono i due termini. Secondo quanto riportato da Channel News Asia (Cna) e dal magazine online ‘Insider Diary’, la corte ha infatti scoperto che i consumatori di Singapore non associano il formaggioesclusivamente allo specifico territorio italiano dove si produce ilReggiano ma, in virtù del modo in cui viene commercializzato localmente, lo considerano come un tipo di formaggio che può provenire da paesi diversi dall’Italia.