Oltre il Napoli | Bove gli aggiornamenti e le parole di Castellacci

il: la grande paura per Edoardo. Di seguito un articolo tratto dal sito www.gianlucadimarzio.com. Sono stati momenti di paura, quelli vissuti ieri, 1 dicembre, a Firenze per Edoardo. Il centrocampista della Fiorentina ha accusato un malore durante il match contro l’Inter, sospeso al 17° minuto. Con il gioco fermo dopo un gol annullato a Lautaro Martinez,si è accasciato a terra da solo mentre si stava allacciando le scarpe. Trasportato immediatamente all’ospedale Careggi,ha trascorso la notte riposando bene.il, forzaAl momento è sveglio e lucido. Edoardoha riposato bene nel corso della notte, che ha trascorso in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. In mattinata è stato estubato.