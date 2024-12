Thesocialpost.it - Ohio, una bambina di 7 anni implora il padre di non ucciderla: l’intervento della polizia e la morte dell’uomo

Unadi 7ha vissuto momenti di terrore mentre illa teneva sotto minaccia con una pistola. La piccola Oaklynn Alexander ha supplicato l’uomo con una frase che lascia senza parole: “Non voglio andare in paradiso oggi”. Il, Charles Ryan Alexander, 43, è morto durante uno scontro a fuoco con la.Leggi anche: Ragazzi annegati nel fiume Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere del 112Il rapimentoCharles Alexander, non affidatario, aveva rapito Oaklynn dalla casanonna nella contea di Jefferson,, l’11 novembre. Dopo il rapimento, l’uomo ha chiamato il 911, pretendendo di parlare con la madre. “Ashley, avresti dovuto chiamarmi”, ha detto durante la telefonata. L’uomo, armato e in preda alla rabbia, ha minacciato la vitafiglia.