Notizia Siria oggi | a sostegno di Assad arrivano le milizie pro Iran Damasco | 400 terroristi uccisi nei raid con i russi

Roma, 2 dicembre 2024 – Milizie sostenute dall'Iran sono entrate in Siria dall'Iraq durante la notte e si stanno dirigendo verso il nord del Paese per dare manforte alle forze dell'esercito di Bashar al-Assad che combattono contro i ribelli: lo riportano i media internazionali, che citano due fonti dell'esercito siriano. "Si tratta di nuovi rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea nel nord", ha dichiarato una fonte dell'esercito.