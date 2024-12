Sport.quotidiano.net - Ngom debutto da sogno, la Fezzanese vince. San Donato battuto nello scontro-salvezza

2 SanTavarnelle 1: Pucci, Salvetti, Giammarresi, Cantatore (91’ Del Bello), D’Alessandro, Masi, Scieuzo, Bruccini,(63’ Beccarelli), Lunghi, Campana. (A disp. Calò, Martera, Giampieri, Sacchelli, Stradini, Mariotti, Antezza). All. Ruvo. SANTAVARNELLE: Tampucci, Croce, Carcani (85’ Seghi), Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (58’ Doratiotto), Vitali Borgarello, Manfredi (76’ Senesi), Sylla, Menga (58’ Dema). All. Bonuccelli. Arbitro: Isoardi di Cuneo (assistenti Giaveno di Pinerolo e Lo Chiatto di Nichelino). Reti: 7’ Maffei, 16’ Scieuzo, 36’. Note: espulso al 93’ Ruvo. SERAVEZZA – Non ci poteva essere miglior esordio per il neoacquisto della, autore del gol della vittoria in rimonta per 2-1 sul SanTavarnelle. Un successo di vitale importanza per la compagine di Ruvo, arrivata dopo una grande prestazione collettiva in unodiretto per la