Microsoft Flight Simulator 2024, la recensione: continua la rivoluzione aerea

L’uscita di2020 non è passata affatto inosservata: dai trailer al rilascio del gioco completo, Asobo Studio ha saputo invogliare anche tutti coloro che non si sono mai avvicinati ale di volo a provarlo almeno una volta. Tecnicamente parlando, si tratta probabilmente del gioco più importante e monumentale di tale annata. La grafica mozzafiato, la possibilità di visitare tutto il mondo ricreato fedelmente tramite immagini satellitari, gli aerei in dotazione: MFS 2020 non era più rivolto a una nicchia, bensì si proponeva come un videogioco spettacolare, simulativo e non eccessivamente complesso. Il passo successivo di Asobo, dopo anni di update, doveva essere altrettanto imponente: arriviamo, dunque, a.Rilasciato due settimane fa, il nuovoe di volo della casa di sviluppo guidata da Jorg Neumann pone una premessa sorprendente: i dati del gioco, ergo del mondo, vengono inviati in streaming a PC e console.