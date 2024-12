Anticipazionitv.it - Massimo Lopez investito: il suo racconto dopo l’incidente

Ammaccato ma con il suo spirito positivo intatto,ha condiviso un video sui social per raccontareavvenuto a Roma. Venerdì sera,uno spettacolo al Teatro Olimpico, il comico è statoda uno scooter. Il conducente,aver perso il controllo, è fuggito senza prestare soccorso, lasciandodolorante a terra.svela come staessere statoNel video pubblicato su Instagram,appare provato ma sereno mentre racconta i dettagli del. “Sì, sono statoda uno scooter. Ho riportato una frattura al naso e alla mano, ma è andata di lusso”. Il comico si trovava in compagnia del collega Tullio Solenghi e di altri amici, quando lo scooter ha perso il controllo, scivolando per alcuni metri e colpendolo.