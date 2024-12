Ilfattoquotidiano.it - Mangia uno snack alle noci e va in coma vegetativo. La madre: “Ci siamo scambiati messaggi disperati quando si è sentito male. Sono distrutta”

Unaha rivelato icon il figlio, dopo che si era accorto di averto unoche conteneva un alimento a cui era fortementergico. Louise Cadman, 56 anni, ha esortato suo figlio George, 25 anni, a chiedere immediatamente aiuto dopo aver iniziato a sentirsi. Il ragazzo è dovuto correre rapidamente a casa perché non aveva con sé la l’adrenalina prescritta. Non aveva mai sofferto un attacco così serio in precedenza. Nonostante i paramedici abbiano praticato la rianimazione cardiopolmonare, a due mesi di distanza, George si trova in statoin ospedale e la sua famiglia teme che non si riprenderà.Laha raccontato la straziante disavventura del figlio per sensibilizzare l’opinione pubblica su come persone conrgie alimentari anche lievi, possano ammalarsi in modo catastrofico.