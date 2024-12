Oasport.it - Malore di Edoardo Bove: le condizioni del giocatore della Fiorentina

Leggi su Oasport.it

Tanta paura al “Franchi” nella partita trae Inter, match valido per il 14° turno del campionato di calcio di Serie A. Al 17? del primo tempo, ilViola,, ha accusato une si è accasciato al suolo, perdendo conoscenza.Trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, è arrivato stabile dal punto di vista endomatico. Come poi specificato nel comunicato congiunto tra il club gigliato e l’ospedale di ieri: “Ilè stato ricoverato in terapia intensiva, in sedazione farmacologica. I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24 ore“.Stando alle ultime informazioni che arrivano dal Careggi,ha trascorso una notte tranquilla ed è stato estubato in mattinata.