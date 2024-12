Quotidiano.net - Made in Emilia-Romagna

La rete di società indipendenti Eurofins Scientific S.E. è leader mondiale nei servizi analitici conto terzi in ambito biofarmaceutico, alimentare, ambientale, cosmetico come anche centro di saggio nel campo Agroscience. Eurofins è considerata anche tra i leader di mercato nel mondo delle scienze dei materiali avanzate, genomica, medicina legale e servizi di test clinici. Con oltre 62.000 dipendenti, Eurofins Scientific propone oltre 200.000 metodi analitici attraverso una rete di 1.000 società indipendenti in 62 Paesi.