Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-0, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: conducono le azzurre all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrima frazione di altollo da parte delle ragazze di Soncin. Laha fatto la partita, senza però rendersi mai pericolosa. Merito di un’compatta, ben sistemata in difesa e disposta perfettamente nella prima pressione, in aggressione.brave a sfruttare l’eccesso di sicurezza in costruzione della. Vietato la guardia perché laprodurrà il massimo sforzo per cambiare la storia del match.46? Tramonta la prima frazione.avanti al riposo, decide la rete in apertura di Bonfantini.45? 1 minuto di recupero, Boattin stende Endemann in area: tutto regolare.44? Ancora Senss, stessa soluzione e stesso esito di qualche minuto fa per il suo mancino dal limite, alto!43? Ammonita proprio Caruso per proteste verso il direttore di gara.