Lanazione.it - L’appello di Squarci: "Stop comportamenti distruttivi, più coesione. Basta diaspora dei giovani"

Leggi su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA Il richiamo delle radici. Tamburi che scaldano il cuore e ’accendono’ la città più delle luminarie che da ieri accompagnano al Natale. Bandiere che accarezzano Siena, poi le chiarine in Duomo. Tutto come da tradizione. Tutto poeticamente bello. Ma anche occasione di riflessione perché Siena non è fuori dal mondo. E vive momenti delicati. "Lo scorso anno, proprio in occasione delle celebrazioni di Sant’Ansano, dissi che in quel giorno di Festa si avvertivano grande smarrimento e tensione. Attanagliavano il mondo. A 365 giorni di distanza le cose non sono cambiate e potrebbe sembrare che ragionare sui nostri problemi locali, mentre venti di guerra e tensioni sociali crescono, non abbia molto senso. Non è così. Abbiamo il dovere di impegnarci dove possiamo incidere. Ed essere consapevoli che le vicende del pianeta derivano dal comportamento umano inteso come sommatoria di quello dei singoli", l’incipit del rettore del Magistrato Emanueleaprendo la cerimonia in Duomo.