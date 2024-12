Italia femminile vittoria di prestigio in amichevole | battuta la Germania a Bochum

Leggi su Sportface.it

Risultato diper l’, che inbatte laper 1-2. Un successo che sicuramente darà morale e nuova linfa al progetto di Soncin e che testimonia come la strada sia quella giusta in vista degli Europei del 2025 in Svizzera. Il vantaggio è di Bonfantini, poi dopo il pari di Rauch è Sofia Cantore a segnare la rete dellaazzurra al Ruhrstadion.Primo tentativo delle azzurre con Cambiaghi: il suo tiro dalla distanza, deviato, finisce tra le braccia del portiere. E dopo tre minuti, ecco il vantaggio dell’con Agnese Bonfantini che trafigge il portiere tedesco, su assist di Cambiaghi. E’ un primo tempo davvero positivo da parte della squadra di Soncin, al 21? doppia occasione clamorosa per la Nazionale, con Mahmutovic che respinge il tiro di Giugliano, quindi sulla riCambiaghi fa i conti con il salvataggio sulla linea.