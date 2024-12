Quotidiano.net - Israele news, Francia e Stati Uniti bacchettano Tel Aviv: “Così non rispettate la tregua”

Roma, 2 dicembre 2024 - Latrae Hezbollah traballa, ma non per il gruppo filio-iraniano ma per lo ‘zelo’ dell'esercito israeliano che anche oggi ha sferrato attacchi con droni in Libano con il risultato di aver ucciso una persona a Beirut e ferito un soldato dell'esercito libanese. "Un drone nemico ha colpito un bulldozer dell'esercito in una postazione, provocando il ferimento di un soldato", denunciano a cinque giorni dall'entrata in vigore della. Mentre la vittima del drone a Marjayoun, nel sud del Libano. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) non hanato. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, al telefono con l'omologo francese Jean-Noel Barrot che lo invitava a rispettare la, ha accusato il Partito di Dio: "non viola il cessate il fuoco, ma lo applica di fronte alle violazioni di Hezbollah, che richiedono una risposta immediata in tempo reale", aggiungendo "la stessa presenza di Hezbollah a sud del fiume Litani è una violazione fondamentale.