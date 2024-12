Metropolitanmagazine.it - Il remix di Pedro di Raffaella Carrà ha vinto il Greatest TikTok Europe Award

Quanto ci manca. Ballerina, cantante, showgirl, conduttrice, icona di stile e. star di. Quando, a febbraio 2024, i due dj tedeschi Jaxomi e Agatino Romero hanno pubblicato per Sony Music Deutschland ildi, singolo del 1980, nessuno avrebbe potuto immaginarne lo straordinario successo partito, curiosamente, sulle piattaforme digitali della Federazione Russa.La vera impennata nelle vendite, con ogni probabilità, c’è stata però quando qualcuno ha pensato di utilizzare il brano per accompagnare un video su, il cui protagonista era un simpatico procione ballerino. Da quel momento,è diventato virale in tutta Europa, con oltre 161 milioni di streaming su Spotify e il primo posto nella classifica Spotify Global Top 50., regina diLa showgirlPer questo motivo, il social network ha deciso di conferire alil premio, ideato per celebrare i prodotti e le campagne pubblicitarie più riuscite di ogni anno.