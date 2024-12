Secoloditalia.it - Gli archivi delle destre, veri e propri tesori della memoria: come metterli in rete per non disperderli

Esistono “a destra” dei”, rispetto ai quali cresce una nuova sensibilità. Sottovalutati per anni, intorno ad essi si sta infatti articolando –ha dimostrato il recente Convegno “I: unadigitale per gliDestra italiana”, tenutosi a Palermo il 29 novembre, con il patrocinioRegione Sicilia e del MinisteroCultura – una vera e, fatta di, di emeroteche, di biblioteche, in grado di raccontare le idee e le passioni che hanno animato la lunga stagione politicaitaliane.Presenti all’importante appuntamento gli assessori alla Cultura del Comune di Palermo eRegione siciliana, Giampiero Cannella e Francesco Scarpinato, Giuseppe Parlato, presidenteFondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Fabrizio Tatarella (Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella); la senatrice di Fdi Isabella Rauti (Centro Studi Pino Rauti), Marina Romualdi (o Pino Romualdi), Angela Grammatico (Associazione culturale La Roccia), Fabrizio Fonte (Centro Studi Dino Grammatico), Fabio Tricoli e Tommaso Romano (Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli), Francesco Ciulla (Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici).