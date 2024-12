Tpi.it - Giallo a Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto abbandona il programma durante la diretta: ecco che cosa è successo

con leill’ultima puntata dicon le, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 30 novembre, conche hato improvvisamente la trasmissione senza alcuna spiegazione.Dopo l’esibizione di Amanda Lear, ospite delcome “ballerina per una notte”,si è alzato e hato lo studio senza dare spiegazioni.La stessa conduttrice Milly Carlucci, spiazzata, ha affermatola: “si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Forse si è sentito poco bene ma non siamo riusciti a capire che”.E’ LA PRIMA VOLTA CHE IN 20 ANNI DI #ConLe: IL SOSTITUTO DI UN BALLERINO SI INFORTUNA, UNA COPPIA AL RIPESCAGGIO SI RITIRA, IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO DEL BALLERINO E’ IL BALLERINO RITIRATO AL RIPESCAGGIO,SCAPPA DALL’AUDITORIUM.