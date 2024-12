Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas a Borgo Panigale: "Noi, sfollati al freddo senza aiuto"

"Chi non ha trovato una sistemazione per la notte, ha atteso alin strada,nessun servizio di assistenza". Ludovica Naldi, dottoranda in Ingegneria gestionale di 27 anni, la notte tra lunedì e martedì l’ha passata in albergo: una tripla di fortuna, trovata all’ultimo momento, condivisa con il fidanzato e un vicino, dopo che, assieme a un’altra quarantina di persone, erano stati evacuati d’urgenza da tre palazzi di via Calatafimi, a, a causa di unadi gas. "Quella sera avevo deciso di rimanere a dormire dal mio ragazzo – racconta Ludovica –. Siamo rientrati intorno alle 19 e già si sentiva un po’ di puzza di gas. All’inizio non ci abbiamo fatto troppo caso. Abbiamo cenato e da fuori sentivamo il rumore di operai al lavoro, malgrado fosse già tardi. Intorno alle 23,30 ci siamo messi a letto e, mezz’ora dopo circa, ci hanno svegliato i vigili del fuoco, dicendo che dovevamo uscire subito".