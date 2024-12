Francia a Israelerispettare il cessate il fuoco in Libano

Quotidiano.net - Francia a Israele,rispettare il cessate il fuoco in Libano

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo israeliano, Gideon Saar, ha ''insistito sulla necessità che tutte le parti rispettino ililin'' e ha ''sottolineato gli sforzi dispiegati in questo senso dalla, in legame col partner Usa": nel corso della conversazione, si precisa in una nota diffusa dal Quai d'Orsay, Barrot ha inoltre sottolineato che ''l'accordo sulilcon ildeve aprire la via ad unilimmediato a Gaza, alla liberazione di tutti gli ostaggi nonché l'ingresso massiccio di aiuti umanitari".