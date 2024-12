Amica.it - Ecco i film da non perdere a dicembre su Netflix e le altre piattaforme

Oh Oh Oh. Questo mese non mancano ovviamente i“natalizi”, ma anche quelli meno “glassati” e zuccherosi. A– on demand – arrivano in streaming due dei migliori titoli della scorsa stagione cinematografica (The Holdovers di Payne, Un anno difficile di Nakache e Toledano) e molti inediti, dall’action thriller Carry-On con Taron Egerton al cartoon Quel Natale (entrambi su). Oltre ai titoli recensiti in questo elenco segnaliamo che, per i più piccoli, è ora disponibile gratuitamente, su YouTube, il nuovo cortometraggio “natalizio” Disney in tecnica mista (live action e animazione digitale). Si tratta de Il bambino e l’amico polpo diretto da Taika Waititi (lo trovate integrale qui).