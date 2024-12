Iltempo.it - Dicembre parte in quarta. Giuliacci: "Pioggia, freddo e neve", ecco dove

in: tra martedì 3 e giovedì 5 una perturbazione investirà ampie zone dell'Italia in un clima prettamente invernale. A fornire le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario: sono attese piogge e nevicate, e un abbassamento delle temperature che tuttavia non sarà drastico. Le previsioni nel dettaglio. Il primo "deciso peggioramento", scrive l'esperto su Meteo, arriva oggi con piogge su Friuli, Alto Veneto, Trentino, Emilia, Romagna, grandel Centro, Campania, e nel corso della giornata si estenderà al resto del sud.sopra i mille metri sulle Apli Orientali, più in quota sull'Appennino. Mercoledì 4nuove piogge, anche se più deboli e isolate, su Marche, Abruzzo, Molise e grandel Sud. Giovedì 5la situazione è destinata a migliorare con la perturbazione che si allontana dalla penisola.