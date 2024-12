Dailyshowmagazine.com - Davide De Marinis: il singolo “Avatar” celebra positività e meraviglia

”, il nuovodiDein collaborazione con Neve, è disponibile dal 25 ottobre. Questo brano rappresenta un inno alla vita e alla bellezza universale, con un messaggio di ottimismo e.Un progetto nato dalla collaborazione e dalla passioneScritto insieme a Raffaele Viscuso, “” si distingue per un ritmo coinvolgente e un testo che invita ad amare sé stessi per vivere in armonia con gli altri. La voce di Neve aggiunge una dimensione unica al pezzo, rendendolo una canzone che emoziona e ispira.Progetti futuri e live in programmaDecontinua a promuovere “” con apparizioni in radio, TV e social. Tra le prossime date live:7 dicembre in Lombardia21 dicembre a Patti, SiciliaIl cantante è sempre attivo e aperto a nuove collaborazioni per portare la sua musica a un pubblico sempre più ampio.