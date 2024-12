Romadailynews.it - Cina: Hebei, approvato maggior spazio aereo per test droni a sostegno di economia emergente

Shijiazhuang, 02 dic – (Xinhua) – Una zona di 600 chilometri quadrati situata a circa 300 chilometri a sud-ovest di Pechino e’ stata dichiarata il piu’ grandeper la sperimentazione dinel nord della, destinato a stimolare la crescita della fiorentenazionale a bassa quota. La zona, che si estende su un’area di 25 per 23 chilometri, consente voli fino a 4.000 metri, superando il limite standard di 3.000 metri per loa bassa quota, ha riferito sabato lo “Shijiazhuang Daily”. Questoa Shijiazhuang, capoluogo della provincia settentrionale cinese dello, e’ stato progettato per i voli di prova di tutti i velivoli con e senza pilota, compresi i grandiindustriali, ha dichiarato Zhang Minghui, ingegnere dell’Aviation Industry General Aircraft Co.