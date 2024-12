Inter-news.it - Bove, la famiglia Commisso: «Grazie a tutti per la vicinanza!»

Edoardo Bove ha accusato un malore al minuto 18 della partita tra Fiorentina e Inter, poi rinviata. La famiglia di Rocco Commisso, presidente della viola, ha ringraziato tutti tramite un comunicato sui social.

COMUNICATO – Edoardo Bove sembra abbia superato i momenti peggiori nel suo pomeriggio da incubo. Si è accasciato a terra perdendo i sensi al minuto 18 di Fiorentina-Inter, ora è in ospedale. Si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del calciatore, intanto il club viola pubblica un comunicato per il mondo sportivo: «La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano i nostri tifosi, i club, le tifoserie e tutto il mondo del calcio e dello sport per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti di Edoardo Bove e dei suoi cari»